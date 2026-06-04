Regione Abruzzo: ultime news, Torre civica: Marsilio, ogni tassello che torna al suo posto restituisce all’Aquila la sua identità più autentica

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:“Ogni tassello che torna al suo posto contribuisce a restituire all’Aquila la sua identità più autentica – si legge sul sito web ufficiale. La Torre Civica rappresenta un simbolo della città e il suo recupero è il segno di una ricostruzione che non riguarda solo gli edifici, ma anche la memoria e il senso di appartenenza di una comunità. Grazie al lavoro dell’Amministrazione comunale, che ha seguito con particolare attenzione tutte le fasi progettuali e amministrative dell’intervento, oggi si compie un passo importante – Dopo anni di attesa, il cuore dell’Aquila potrà finalmente tornare ad ammirare uno dei suoi simboli più cari, restituito al suo antico splendore”.Lo ha dichiarato il Presidente Marco Marsilio intervenendo all’inaugurazione dei lavori di restauro e consolidamento della Torre Civica, uno dei luoghi più rappresentativi della città, alla presenza del sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, del Vice Presidente Emanuele Imprudente, e delle altre autorità civili e istituzionali.Un intervento reso possibile grazie alla straordinaria generosità della comunità italiana in Australia che, all’indomani del sisma del 2009, ha raccolto circa 2,9 milioni di euro per contribuire alla ricostruzione dell’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Un gesto concreto di solidarietà che oggi si traduce nel recupero di un simbolo della storia, dell’identità e della memoria collettiva della città.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it