Regione Abruzzo: ultime news, Torrione Volley L’Aquila premiato da Quaglieri per i risultati della stagione 2025/2026

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:La Regione Abruzzo rende omaggio alle eccellenze dello sport regionale e al valore delle società che investono nella crescita dei giovani – precisa la nota online. Questa mattina, nell’Auditorium di Palazzo Silone, l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, ha ricevuto una delegazione del Torrione Volley L’Aquila per celebrare gli straordinari risultati ottenuti nella stagione sportiva 2025/2026. “Il Torrione Volley rappresenta un esempio virtuoso di come la programmazione, la competenza e la valorizzazione del settore giovanile possano tradursi in risultati sportivi di assoluto rilievo”, ha dichiarato Quaglieri – “Dietro questi successi c’è il lavoro quotidiano di dirigenti, allenatori, volontari e famiglie che dedicano tempo e passione alla crescita dei ragazzi – precisa la nota online. La Regione Abruzzo continuerà a sostenere con convinzione le società sportive che, come il Torrione Volley, svolgono una preziosa funzione educativa e sociale, oltre che agonistica”.Alla cerimonia hanno preso parte anche il senatore Guido Quintino Liris, il presidente del CONI Abruzzo, Antonello Passacantando, il responsabile tecnico della squadra maschile U 19, Stefano Benedetto, insieme agli atleti della società.Nel corso dell’incontro sono stati celebrati due importanti traguardi: la promozione in Serie C della Studio Industria Volley L’Aquila, formazione femminile del Torrione Volley, conquistata al termine di una stagione di grande livello, e la vittoria del titolo regionale Under 19 maschile, che ha consentito alla formazione aquilana di rappresentare l’Abruzzo alle Finali Nazionali.Nel corso dell’incontro è stato sottolineato il ruolo centrale dello sport nella formazione dei giovani e nella promozione dei valori del rispetto, dell’impegno e del lavoro di squadra, principi che trovano piena espressione nell’attività portata avanti dalla società aquilana – si legge sul sito web ufficiale. La Regione Abruzzo ha quindi rivolto il proprio plauso alle atlete e agli atleti, ai tecnici e alla dirigenza del Torrione Volley, riconoscendo nei risultati ottenuti un motivo di orgoglio per l’intero movimento sportivo regionale e un esempio di eccellenza costruito attraverso il lavoro, la continuità e l’investimento sulle nuove generazioni.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it