Regione Abruzzo: ultime news, Transizione ecologica: Marsilio, Abruzzo modello di riferimento

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

Pescara, 23 giu. – Nella seconda giornata di Terrà, il forum sull’ambiente in corso di svolgimento al porto turistico Marina di Pescara, si è parlato di mobilità sostenibile nel campo dei trasporti – aggiunge la nota pubblicata. Le conclusioni sono state affidate al presidente Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. “Vogliamo caratterizzare l’Abruzzo come regione modello nel campo della transizione e della sostenibilità ambientale, energetica e sociale – ha esordito il presidente Marsilio nel suo intervento -. Oggi, su nostra proposta, la commissione Coter del Comitato europeo delle regioni ha approvato un importante emendamento: il rispetto del principio della neutralità tecnologica nella transizione ecologica – viene evidenziato sul sito web. La possibilità – ha osservato il presidente – di aprire anche ai biocarburanti, e non soltanto alle batterie elettriche, obiettivo che consentirà di tutelare il campo dell’automotive – Questa iniziativa rende infatti più sostenibile la transizione energetica, più libera la ricerca scientifica mirata a individuare le soluzioni migliori e allo stesso tempo tuteliamo il lavoro e l’industria presente sul nostro territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Abruzzo, ad esempio, è una rara sintesi di regione industrializzata e verde; attraverso questo modello intendiamo continuare a percorrere la nostra strada e fornire esempi di buone pratiche”. In tema di programmazione, il presidente della Regione Abruzzo ha tracciato la rotta: “Bisogna raggiungere gli obiettivi che abbiamo programmato: dalla produzione di idrogeno alla implementazione della rete elettrica climaticamente sostenibile fino alla mobilità sostenibile; proprio in questo settore – ha annunciato Marsilio – sottoscriveremo un protocollo con il Ministero dell’Ambiente che renderà disponibile l’utilizzo di 15milioni di euro finora rimasti chiusi in un cassetto – aggiunge testualmente l’articolo online. L’Abruzzo sarà una regione modello nel campo della transizione ecologica”. GILPET/230623

