Regione Abruzzo: ultime news, Trasporti; D’Annuntiis: sottoscritto nuovo accordo quadro con RFI

Dal sito della Regione Abruzzo:

– Pescara, 9 mar – Un nuovo accordo Quadro con RFI, al fine di avere garanzia della disponibilità dell’infrastruttura ferroviaria necessaria al trasporto regionale è stato sottoscritto nella giornata di ieri dal direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo, Emidio Primavera – si apprende dal portale web ufficiale.

- Pubblicità -

“L’accordo, nel rispetto delle priorità espresse dall’amministrazione regionale – ha sottolineato il sottosegretario alla presidenza, Umberto D’Annuntiis – permetterà di migliorare la qualità del trasporto dei cittadini abruzzesi, fissandone i livelli di velocità commerciale, il cadenzamento dell’orario e la tipologia di materiale rotabile”. L’accordo era stato approvato dalla giunta lo scorso 28 febbraio, delegando la sottoscrizione da parte del direttore del Dipartimento – recita il testo pubblicato online.

“L’obiettivo è quello di assicurare alla Regione Abruzzo, per il prossimo quinquennio, una capacità di circa 5 milioni di treni-km annui con possibilità di incrementarla di ulteriori 200.000 treni-km in armonia con la realizzazione dei progetti infrastrutturali e tecnologici di potenziamento della rete con particolare riferimento alla direttrice Pescara-Sulmona-L’Aquila – ha aggiunto D’Annuntiis – tale capacità verrà assegnata annualmente alle imprese ferroviarie Trenitalia e TUA, che operano sul territorio mediante rispettivi programmi di esercizio con il consolidamento dell’interesse della Regione di assicurarsi determinate tratte, come quelle veloci tra Pescara e Roma Termini, anche in ragione dell’indirizzo di rinnovare l’affidamento del servizio ferroviario regionale a Trenitalia SpA, oggi in corso di negoziazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Per la prima volta – ha concluso il sottosegretario D’Annuntiis – la Regione può monitorare il rispetto delle condizioni minime di qualità anche nelle stazioni ferroviarie, quali le informazioni da rendere all’utenza, la pulizia e il comfort, l’accessibilità in autonomia, il servizio di assistenza alle persone con ridotta capacità di mobilità e la sicurezza del viaggiatore nelle stazioni”.(Regflash)U.S. 22/03/09

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it