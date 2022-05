Regione Abruzzo: ultime news, Trasporti: nuovi treni di Trenitalia sulle tratte regionali

Dal sito della Regione Abruzzo:

Pescara, 4 mag. – Sono stati consegnati oggi alla Regione Abruzzo, da parte di Trenitalia, altri due treni Pop che saranno immessi in circolazione sulle tratte Pescara-Teramo, Pescara-Termoli e Pescara-Sulmona – Le consegne odierne portano ad un totale di 13 treni di ultima generazione in circolazione sulle linee abruzzesi e rientrano nei piani di investimento sottoscritti tra Regione Abruzzo e Trenitalia, che prevedono l’acquisto di nuovi treni per oltre 27 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. I mezzi sono dotati di un sistema di videosorveglianza interno che migliora la sicurezza, dispongono di posti pensati specificamente per i diversamente abili vicino alle porte di accesso e ai servizi igienici per facilitare il transito delle persone a mobilità ridotta e sono inoltre dotati di 12 posti bici – aggiunge la nota pubblicata. Si abbassa ulteriormente l’età media della flotta regionale da 21 a 12 anni, con l’obiettivo di garantire un servizio su rotaia sempre più efficiente e affidabile basato su un maggior comfort e sicurezza per i passeggeri che potranno viaggiare su mezzi sempre più green. US/220504

