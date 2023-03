Regione Abruzzo: ultime news, Trasporti: prorogati i servizi delle aziende di trasporto pubblico locale

- Advertisement -

Pescara, 27 mar. – Il Governo regionale ha deliberato, nell’ultima seduta di Giunta, in attuazione della previsione normativa statale di cui al D.L. n. 4/2022, di prorogare i servizi di trasporto pubblico locale su gomma e filobus svolti dalle aziende private del territorio abruzzese – Nello specifico, la possibilità di avvalersi di tale facoltà è stata esercitata dalla Regione Abruzzo in condivisione sia con le aziende trasportistiche, che si sono impegnate a realizzare migliorie del servizio attraverso investimenti in autofinanziamento (in aggiunta ai fondi già programmati da questa giunta), sia con i Comuni titolari di servizi urbani, nonché con le rappresentanze sindacali – Dopo numerosi incontri con i Comuni, con i vettori e con i sindacati, grazie anche al migliore sforzo tecnico del Dipartimento, fino al 2026 i servizi di trasporto pubblico locale continueranno ad essere forniti dalle stesse aziende presenti oggi nel settore, aziende garanti di una profonda conoscenza del territorio – Inoltre, si è sostenuta, in maniera chiara, anche la valorizzazione della contrattazione integrativa aziendale che sarà corrisposta a tutte quelle aziende che avranno cura di garantire questo ulteriore istituto contrattuale a favore dei lavoratori abruzzesi di settore – si apprende dalla nota stampa. Pertanto, con questo provvedimento, si assicura la stabilità del settore del trasporto pubblico locale nella sua totalità, garantendo l’utenza regionale attraverso una fruizione di servizi resi dalle migliori professionalità già presenti nel settore – recita la nota online sul portale web ufficiale. US230327

