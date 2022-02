Regione Abruzzo: ultime news, Trasporti: Verì, bene installazione defibrillatori sui treni Tua

Dal sito della Regione Abruzzo:

Lanciano (Ch), 11 feb. – La società Tua ha presentato, questa mattina, nel corso di una cerimonia istituzionale che si è svolta nella stazione di Lanciano, l’acquisto di defibrillatori semiautomatici che saranno installati sui treni della divisione ferroviaria di Tua – “Un ringraziamento ai vertici di Tua – ha detto l’assessore alla Salute Nicoletta Verì – per aver scelto di dotare i propri treni di questi defribillatori, che rappresentano davvero un sistema per rendere i viaggi più sicuri dal punto di vista sanitario per i passeggeri – Una scelta non scontata, in quanto non c’era nessun obbligo di procedere a questa iniziativa, che testimonia però la grande sensibilità e attenzione dell’azienda di trasporto regionale nei confronti della propria utenza – viene evidenziato sul sito web. E un ringraziamento doveroso – ha concluso l’assessore Verì – voglio farlo al 118 e al dottor Mancinelli, che ha affiancato Tua in questo progetto, collaborando con l’azienda sulle corrette modalità di impiego delle apparecchiature e sulla formazione del personale”. GILPET/220211

- Advertisement -

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it