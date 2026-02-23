Regione Abruzzo: ultime news, Treni: due nuovi convogli elettrici per potenziare il trasporto ferroviario regionale

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La rete ferroviaria regionale in Abruzzo si arricchisce di due nuovi treni elettrici ETR 104 “Pop”, destinati al servizio pendolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi convogli entreranno in servizio nei prossimi giorni, portando a cinque il numero di ETR 104 già operativi, con ulteriori unità in arrivo nei prossimi mesi. L’investimento complessivo per il rinnovo della flotta regionale dal 2019 supera i 150 milioni di euro, comprendendo l’acquisto di 21 nuovi treni e ulteriori convogli in fase di progettazione grazie alla programmazione FSC 2021-2027. I nuovi elettrotreni ETR 104 “Pop” offrono elevate prestazioni e standard operativi: possono raggiungere i 160 km/h, trasportare fino a 530 passeggeri e garantire comfort, accessibilità e sostenibilità energetica – viene evidenziato sul sito web. Tra le caratteristiche principali figurano riduzione dei consumi energetici del 30%, materiali riciclabili al 97%, climatizzazione intelligente, Wi-Fi, prese USB e di corrente, illuminazione LED, videosorveglianza digitale e spazi dedicati a biciclette e persone a ridotta mobilità. L’implementazione di questi convogli contribuisce direttamente a migliorare l’affidabilità, la puntualità e la qualità del servizio ferroviario regionale, rafforzando la capacità del trasporto pubblico locale come infrastruttura strategica per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio –

