lunedì, Febbraio 23, 2026
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Treni: due nuovi convogli elettrici per potenziare il trasporto ferroviario regionale

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La rete ferroviaria regionale in Abruzzo si arricchisce di due nuovi treni elettrici ETR 104 “Pop”, destinati al servizio pendolare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Questi convogli entreranno in servizio nei prossimi giorni, portando a cinque il numero di ETR 104 già operativi, con ulteriori unità in arrivo nei prossimi mesi. L’investimento complessivo per il rinnovo della flotta regionale dal 2019 supera i 150 milioni di euro, comprendendo l’acquisto di 21 nuovi treni e ulteriori convogli in fase di progettazione grazie alla programmazione FSC 2021-2027. I nuovi elettrotreni ETR 104 “Pop” offrono elevate prestazioni e standard operativi: possono raggiungere i 160 km/h, trasportare fino a 530 passeggeri e garantire comfort, accessibilità e sostenibilità energetica – viene evidenziato sul sito web. Tra le caratteristiche principali figurano riduzione dei consumi energetici del 30%, materiali riciclabili al 97%, climatizzazione intelligente, Wi-Fi, prese USB e di corrente, illuminazione LED, videosorveglianza digitale e spazi dedicati a biciclette e persone a ridotta mobilità. L’implementazione di questi convogli contribuisce direttamente a migliorare l’affidabilità, la puntualità e la qualità del servizio ferroviario regionale, rafforzando la capacità del trasporto pubblico locale come infrastruttura strategica per la mobilità dei cittadini e lo sviluppo sostenibile del territorio –  

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it

 

