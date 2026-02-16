Regione Abruzzo: ultime news, Treno del Ricordo a Pescara

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Oggi e domani il Treno del Ricordo sarà presente alla stazione ferroviaria di Pescara, nell’ambito delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo, dedicate alla memoria delle vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata – si legge sul sito web ufficiale. Il convoglio ospita una mostra multimediale sulle vicende storiche commemorative ed è parte del programma nazionale di eventi dedicati alla memoria storica – viene evidenziato sul sito web. Alla tappa odierna hanno partecipato rappresentanti istituzionali della Regione e del Governo nazionale, insieme a membri di associazioni dedicate alla memoria storica – si legge sul sito web ufficiale. La tappa successiva del Treno del Ricordo sarà mercoledì 18 all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Le iniziative prevedono attività educative e la raccolta di testimonianze, con l’obiettivo di favorire la conoscenza della storia nazionale e promuovere la memoria collettiva –

