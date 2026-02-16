- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 16, 2026
Regione Abruzzo: ultime news, Treno del Ricordo a Pescara

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Oggi e domani il Treno del Ricordo sarà presente alla stazione ferroviaria di Pescara, nell’ambito delle commemorazioni per il Giorno del Ricordo, dedicate alla memoria delle vicende legate alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata – si legge sul sito web ufficiale. Il convoglio ospita una mostra multimediale sulle vicende storiche commemorative ed è parte del programma nazionale di eventi dedicati alla memoria storica – viene evidenziato sul sito web. Alla tappa odierna hanno partecipato rappresentanti istituzionali della Regione e del Governo nazionale, insieme a membri di associazioni dedicate alla memoria storica – si legge sul sito web ufficiale. La tappa successiva del Treno del Ricordo sarà mercoledì 18 all’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. Le iniziative prevedono attività educative e la raccolta di testimonianze, con l’obiettivo di favorire la conoscenza della storia nazionale e promuovere la memoria collettiva –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

