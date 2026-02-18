Regione Abruzzo: ultime news, Treno del Ricordo, Marsilio: L’Aquila ospitò i profughi, adesso è fondamentale la trasmissione del ricordo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:È presente e aperto al pubblico fino alle 18, alla stazione ferroviaria dell’Aquila, il Treno del Ricordo, convoglio itinerante dedicato alla memoria della drammatica pagina di storia rappresentata dalle foibe e dall’esodo giuliano-dalmata – Ai quattro vagoni che lo compongono e alla mostra multimediale sulle vicende storiche commemorative, si è aggiunto in questa edizione, la terza, un quinto vagone pensato specificamente per i più giovani – aggiunge la nota pubblicata. A margine della breve e commuovente cerimonia di inaugurazione, cui hanno partecipato questa mattina il presidente della Regione Marco Marsilio, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il senatore Guido Liris, il vice sindaco dell’Aquila Raffele Daniele e numerose altre autorità civili militari, i rappresentanti della Fondazione Ferrovie dello Stato e delle associazioni dedicate alla memoria storica, Marsilio ha rivolto in particolar modo ai giovani, rappresentati oggi dalle scolaresche presenti, un pensiero sull’importanza della trasmissione della memoria,.”Credo che la loro sia di fatto l’ultima generazione, gli ultimi ragazzi che potranno ancora avere la possibilità di conoscere e interrogare i testimoni diretti di quella tragedia, perché ormai gli anni che passano impediscono di poter avere un rapporto diretto con chi ha vissuto sulla propria pelle, in maniera diretta, quegli eventi, gli ultimi che raccontano erano bambini che ricordano più per il racconto dei loro genitori che non per quello che hanno visto con i loro occhi – È importante che queste memorie si sedimentino, possano essere incise sulla pietra, nei video, nei racconti, nelle registrazioni, nei libri, perché qualcuno dopo, anche nei prossimi anni, anche in assenza di testimoni diretti, possa continuare a conoscere, a tramandare, a capire, a comprendere, perché poi la comprensione e la condivisione di ciò che è accaduto nel passato è l’antidoto migliore per evitare che le tragedie si ripetano”.Quella dell’Aquila, dopo Pescara, è la seconda tappa delle 11 del percorso che, partito il 10 febbraio, giorno del Ricordo, da Trieste, si concluderà a Siracusa il 28 febbraio – riporta testualmente l’articolo online. “L’Abruzzo è stata una delle regioni che ha ospitato i profughi – spiega ancora Marsilio – e peraltro le associazioni ci ricordano di essere stata una delle regioni che li ha accolti a braccia aperte, a differenza di altre storie vergognose che abbiamo dovuto raccontare – si apprende dalla nota stampa. È una comunità ancora ben presente nel nostro territorio, che poi si è naturalmente integrata, i suoi figli e nipoti oggi sono pienamente abruzzesi e allo stesso tempo portano nella loro memoria storica e familiare queste origini di cui sono giustamente fieri – Noi abbiamo coinvolto molto le scuole in questo progetto, per la giornata del ricordo il 10 febbraio abbiamo premiato i lavori fatti dentro le scuole di ogni ordine e grado dai bambini delle primarie agli adolescenti, quasi ormai adulti, dei licei, hanno prodotto poesie, ricerche, tesine, podcast, video, quadri, opere d’arte, insomma si è utilizzata la creatività e l’inventiva dei ragazzi che hanno potuto studiare”.

