giovedì, Dicembre 4, 2025
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, Trent’anni di Difesa civica regionale: Marsilio, presidio di garanzia, ascolto e vicinanza ai cittadini

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 4 dic. “Il Difensore Civico svolge una funzione preziosa di garanzia, contribuendo a rendere effettivo il diritto alla salute, intervenendo nelle situazioni in cui ritardi, disfunzioni o difficoltà possono trasformarsi in una negazione di diritti – aggiunge la nota pubblicata. La sua azione favorisce l’ascolto, la mediazione e la trasparenza, rafforzando il rapporto tra cittadini e amministrazioni e prevenendo contenziosi inutili”.Il Presidente della Regione Abruzzo è intervenuto così, questa mattina, a L’Aquila, alla Giornata di Studio dedicata ai trent’anni della Difesa Civica regionale, sottolineando l’importanza del ruolo di garanzia e vicinanza ai cittadini – precisa il comunicato. ll Consiglio regionale dell’Abruzzo ha ospitato infatti, l’ultimo incontro del 2025 del progetto ideato dal Difensore Civico della Regione Abruzzo, “Conosci le istituzioni – precisa la nota online. Conosci i tuoi diritti”.  L’appuntamento era dedicato al diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie con approfondimenti dedicati ai modelli di tutela e al ruolo del Difensore Civico nel garantire equità e diritti.“La Regione Abruzzo – ha proseguito Marsilio – continuerà a rafforzare strumenti, servizi e politiche capaci di avvicinare l’amministrazione ai bisogni reali delle persone, con particolare attenzione alla trasparenza, all’ascolto e alla protezione delle fragilità. Il nostro impegno è assicurare che nessun cittadino rimanga senza voce nel percorso di accesso ai servizi sanitari e a ogni diritto che equivalga a ribadire il valore della Difesa civica come presidio di democrazia e tutela concreta delle persone”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, nelle ultime ore, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it

 

