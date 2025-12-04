Regione Abruzzo: ultime news, Trent’anni di Difesa civica regionale: Marsilio, presidio di garanzia, ascolto e vicinanza ai cittadini

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 4 dic. “Il Difensore Civico svolge una funzione preziosa di garanzia, contribuendo a rendere effettivo il diritto alla salute, intervenendo nelle situazioni in cui ritardi, disfunzioni o difficoltà possono trasformarsi in una negazione di diritti – aggiunge la nota pubblicata. La sua azione favorisce l’ascolto, la mediazione e la trasparenza, rafforzando il rapporto tra cittadini e amministrazioni e prevenendo contenziosi inutili”.Il Presidente della Regione Abruzzo è intervenuto così, questa mattina, a L’Aquila, alla Giornata di Studio dedicata ai trent’anni della Difesa Civica regionale, sottolineando l’importanza del ruolo di garanzia e vicinanza ai cittadini – precisa il comunicato. ll Consiglio regionale dell’Abruzzo ha ospitato infatti, l’ultimo incontro del 2025 del progetto ideato dal Difensore Civico della Regione Abruzzo, “Conosci le istituzioni – precisa la nota online. Conosci i tuoi diritti”. L’appuntamento era dedicato al diritto alla salute e alle prestazioni sanitarie con approfondimenti dedicati ai modelli di tutela e al ruolo del Difensore Civico nel garantire equità e diritti.“La Regione Abruzzo – ha proseguito Marsilio – continuerà a rafforzare strumenti, servizi e politiche capaci di avvicinare l’amministrazione ai bisogni reali delle persone, con particolare attenzione alla trasparenza, all’ascolto e alla protezione delle fragilità. Il nostro impegno è assicurare che nessun cittadino rimanga senza voce nel percorso di accesso ai servizi sanitari e a ogni diritto che equivalga a ribadire il valore della Difesa civica come presidio di democrazia e tutela concreta delle persone”.

