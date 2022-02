Regione Abruzzo: ultime news, Tribunali minori; Marsilio: proroga, ultima occasione. Faccio appello ai parlamentari

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

– L’Aquila, 16 feb. “Tra oggi e domani le Commissioni riunite della Camera voteranno gli emendamenti per salvare i quattro tribunali minori abruzzesi – E’ l’ultima occasione per ottenere una proroga che consenta al territorio di non perdere dei presidii fondamentali di legalità e di sicurezza e alle istituzioni di riflettere sulla riforma dell’organizzazione della giustizia – si apprende dal portale web ufficiale. Faccio un appello a tutti i parlamentari, a cominciare dalla delegazione abruzzese, perché facciano squadra e portino a casa questo risultato”, lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. U.S. 22/02/16

