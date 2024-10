Regione Abruzzo: ultime news, Trofeo Coni invernale 2024: Quaglieri, l’Abruzzo ospiterà la Finale Nazionale

Dal sito della Regione Abruzzo:L’assessore: siamo regione di eccellenza nello sport e nell’accoglienzaL’Aquila, 22 ott. – La Giunta Nazionale del CONI ha assegnato alla Regione Abruzzo lo svolgimento della Finale Nazionale del Trofeo CONI Edizione Invernale 2024, che avrà luogo nelle date comprese fra il 12 e il 15 dicembre 2024. Oggi, nel corso della conferenza stampa, l’assessore al Bilancio e allo Sport Mario Quaglieri ha presentato ufficialmente la manifestazione – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo si conferma così una regione di eccellenza nello sport e nell’accoglienza, con un riconoscimento prestigioso che posiziona la regione al centro dello sport giovanile nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Questa manifestazione rappresenta una straordinaria opportunità per l’Abruzzo, sia in termini di promozione turistica, sia per il rilancio delle nostre località montane e delle loro strutture sportive” – ha dichiarato l’Assessore Mario Quaglieri – Il Trofeo CONI Invernale non è solo un evento sportivo di rilevanza nazionale, ma anche un’occasione per promuovere i valori di inclusione, integrazione e crescita personale che lo sport trasmette, soprattutto ai più giovani – precisa la nota online. Siamo fieri di poter ospitare una competizione che saprà coinvolgere il nostro territorio in una cornice di grande entusiasmo e passione – si apprende dalla nota stampa. ” L’evento, che si svolgerà dal 12 al 15 dicembre 2024, porterà nella nostra regione circa mille atleti under 14 provenienti da tutta Italia, che si sfideranno in discipline invernali quali Sci di Fondo, Sci Alpino, Snowboard, Winter Triathlon, Curling, Pattinaggio di Figura, Short Track e Hockey su Ghiaccio – recita il testo pubblicato online. La cerimonia di apertura si terrà nel comune di Celano, mentre le gare delle discipline legate alla FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) e alla FITRI (Federazione Italiana Triathlon) si svolgeranno nelle località di Ovindoli e Rocca di Mezzo, sfruttando gli impianti di “Monte Magnola”, “Campo Felice” e “Piano di Pezza”. Le competizioni relative agli sport su ghiaccio, organizzate dalla FISG (Federazione Italiana Sport Ghiaccio), avranno luogo a Roccaraso, presso il Palaghiaccio “G. Bolino”. La cerimonia di chiusura si terrà ad Ovindoli – L’evento, giunto alla sua terza edizione, dopo il Trentino e il Piemonte, si inserisce nel quadro delle iniziative volte a valorizzare le eccellenze abruzzesi, favorendo al contempo lo sviluppo turistico ed economico della regione, con un’attenzione particolare alle aree montane e alle nuove generazioni di sportivi – precisa il comunicato. Oltre all’assessore sono intervenuti, Enzo Imbastaro presidente CONI regionale, Cecilia D’Angelo delegata nazionale CONI, Angelo Ciminelli sindaco Ovindoli – presidente regionale FISI, Felice Scarnecchia, presidente regionale Federazione Triatlon, Francesco Di Donato sindaco di Roccaraso, Gennaro Di Stefano sindaco di Rocca di Cambio, Settimio Santilli sindaco di Celano e Carmine Magnante vice sindaco di Rocca di Mezzo – riporta testualmente l’articolo online. K. SCOLTA/241022

