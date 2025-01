Regione Abruzzo: ultime news, Trofeo CONI Winter 2024: Quaglieri, Abruzzo pronto ad accogliere 800 giovani campioni

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Presentata oggi a Ovindoli la III Edizione con diverse discipline: sci alpino, fondo, snowboard, winter triathlon, curling, pattinaggio di figura, short track e hockey su ghiaccio – aggiunge testualmente l’articolo online. Ovindoli (AQ), 8 gen. – “Il Trofeo CONI Winter rappresenta un momento di grande sport e aggregazione per i giovani atleti under 14. Siamo orgogliosi che l’Abruzzo ospiti una manifestazione che unisce sport e promozione del territorio, valorizzando le nostre eccellenze invernali e offrendo un’importante occasione di crescita – si apprende dal portale web ufficiale. ” Lo ha detto l’assessore regionale allo Sport, Mario Quaglieri, sottolineando l’importanza dell’evento nel corso della conferenza stampa che si è svolta questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Ovindoli, per la presentazione della terza edizione del Trofeo CONI Winter 2024, che si terrà dal 16 al 19 gennaio 2025 , sull’Altopiano delle Rocche e a Roccaraso – Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, il Presidente del Comitato Regionale CONI Abruzzo, Enzo Imbastaro e il sindaco di Ovindoli Angelo Ciminelli.Presenti, inoltre, i Sindaci degli altri comuni coinvolti, ovvero Settimio Santilli (Celano), Gennarino Di Stefano (Rocca di Cambio), Francesco Di Donato (Roccaraso), Giannicola Carriti, assessore del Comune di Rocca di mezzo e Cecilia D’Angelo, direttrice Territorio CONI, che ha collaborato all’organizzazione assieme al CONI Abruzzo e in partnership con la Regione Abruzzo e i Comuni – aggiunge la nota pubblicata. Un sostegno, quello della Regione Abruzzo, ribadito anche in un video messaggio inviato dal Presidente Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. Sono intervenuti anche Riccardo Pisano, presidente del comitato regionale triathlon e Nadia Borton, consigliera federale sport del ghiaccio (FISG).Sarà la terza edizione invernale della più importante manifestazione multisportiva d’Italia, degli sport invernali, riservata agli atleti under 14. Il Trofeo CONI Winter 2024, inizialmente in programma dal 12 al 15 dicembre 2024 e poi posticipato a gennaio a causa delle condizioni meteo non favorevoli, porterà in Abruzzo circa 800 atleti e tecnici provenienti da tutta Italia che, nei quattro giorni di evento, si affronteranno in 8 discipline della Federazione Italiana Sport Invernali (sci alpino, sci di fondo e snowboard), della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (curling, hockey su ghiaccio, pattinaggio artistico e short track). Inoltre sarà inclusa per la prima volta la Federazione Italiana Triathlon, che permetterà ai ragazzi di misurarsi nel winter triathlon (inserito come gara dimostrativa nel programma della passata edizione).La cerimonia di apertura, le gare e la cerimonia di chiusura del Trofeo CONI Winter saranno trasmesse in diretta sull’ItaliaTeamTV, la piattaforma OTT del CONI.“Un ringraziamento particolare va alle amministrazioni locali, agli organizzatori e alle federazioni sportive per la sinergia che ha reso possibile tutto questo – riporta testualmente l’articolo online. Siamo pronti ad accogliere gli atleti e le loro famiglie in un clima di entusiasmo e sportività, mostrando al meglio l’ospitalità della nostra regione,” ha concluso Quaglieri – precisa la nota online. Le competizioni si svolgeranno nelle principali località sciistiche abruzzesi, tra cui Ovindoli, Campo Felice, Rocca di Mezzo e Roccaraso, sfruttando impianti di prim’ordine come quelli di Monte Magnola e Piano di Pezza – si apprende dal portale web ufficiale. Le gare relative agli sport su ghiaccio si terranno invece presso il Palaghiaccio “G. Bolino” di Roccaraso – aggiunge testualmente l’articolo online. La cerimonia di apertura avrà luogo a Celano, mentre la chiusura si terrà a Ovindoli, completando così un percorso che coinvolgerà l’intero Altopiano delle Rocche – K.SCOLTA 250108

