giovedì, Febbraio 26, 2026
Attualità

Regione Abruzzo: ultime news, TUA SpA nella short list mondiale della mobilità: “La Verde” finalista agli UITP Awards 2026

Regione Abruzzo, ultime dal sito:La società TUA è stata inserita nella short list dei finalisti degli UITP Awards 2026, riconoscimento internazionale dedicato al settore del trasporto pubblico – recita il testo pubblicato online. Il progetto selezionato, “La Verde – A Fully Electric BRT-Style Trolleybus Corridor for Medium-Sized Cities”, è stato ammesso nella categoria Public Transport / Urban Mobility Strategy & Planning, insieme a progetti presentati da operatori di Stati Uniti, Germania e Colombia – Gli UITP Awards, giunti alla nona edizione, sono promossi dall’Unione Internazionale dei Trasporti Pubblici (UITP). L’annuncio dei vincitori è previsto per il 23 aprile 2026 a Dubai, in occasione dell’UITP Global Public Transport Summit.Il progetto “La Verde” riguarda la realizzazione di un corridoio filoviario completamente elettrico, con prevalenza di sede protetta, ottenuto dal recupero dell’ex tracciato ferroviario costiero tra Pescara e Montesilvano – L’intervento è finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale attraverso infrastrutture dedicate e sistemi di trazione elettrica – viene evidenziato sul sito web. La selezione del progetto rientra nell’ambito delle iniziative valutate a livello internazionale in materia di pianificazione della mobilità urbana e trasporto pubblico – riporta testualmente l’articolo online.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 09, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it

 

