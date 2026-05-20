Regione Abruzzo: ultime news, Turismo, a Pineto assemblea dei partner del progetto europeo “Toural”

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Si chiudono domani i lavori della General Assembly del progetto europeo Toural, iniziativa finanziata dal programma Horizon 2020 con un budget complessivo di circa 3 milioni di euro, che vede la Regione Abruzzo tra i partner chiave impegnati nel definire il futuro del turismo sostenibile – si apprende dalla nota stampa. Il progetto coinvolge un ampio partenariato internazionale composto da 20 soggetti provenienti da sei regioni appartenenti alla macro-regione Adriatico-Ionica (Italia, Croazia, Grecia) e al Bacino del Mar Nero (Bulgaria, Romania, Ucraina), uniti per promuovere una cooperazione transfrontaliera volta allo sviluppo turistico – aggiunge testualmente l’articolo online. L’evento, che vede Pineto protagonista come centro di confronto internazionale ma che domani tocca anche i centri di Atri, Cellino Attanasio e Isola del Gran Sasso, riunisce partner europei e stakeholder locali per co-progettare modelli di turismo culturale e creativo capaci di integrare le filiere locali e bilanciare la crescita degli agglomerati urbani con il potenziale delle zone interne – In questo quadro, il territorio della provincia di Teramo assume un ruolo strategico come area pilota del progetto attraverso l’allestimento di un KAC (Knowledge and Awareness Centre) presso l’ufficio Iat di Pineto – riporta testualmente l’articolo online. Nell’ambito del progetto, i KAC rappresentano centri operativi fondamentali per agire come nodi di conoscenza e azione a livello regionale, fungendo da spazi di aggregazione per l’implementazione di servizi turistici innovativi, il supporto alle imprese locali e la validazione sul campo di modelli di sviluppo turistico sostenibile su piccola scala – viene evidenziato sul sito web. Durante le giornate di confronto, i referenti del Dipartimento Turismo della Regione Abruzzo hanno illustrato ai partner internazionali lo stato di avanzamento delle attività, con particolare focus sull’azione progettuale dedicata alla realizzazione di questi centri regionali, approfondendo gli strumenti di coinvolgimento degli stakeholder e condividendo strategie per piani di sviluppo turistico realmente rappresentativi del territorio – La conclusione dei lavori prevede una visita di studio organizzata dalla Provincia di Teramo in collaborazione con l’associazione Itaca, che permetterà ai partner internazionali di approfondire sul campo le peculiarità del territorio e le opportunità di sviluppo offerte dal modello Toural, in linea con il percorso di transizione turistica promosso dalla Commissione europea – si legge sul sito web ufficiale.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it