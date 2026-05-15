Regione Abruzzo: ultime news, Turismo, a Praga l’Abruzzo consolida un mercato in netta crescita

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Abruzzo punta dritto al mercato dell’Est Europa e lo fa con un prestigioso evento di promozione turistica che si è tenuto a Praga e che ha inteso consolidare l’immagine del brand regionale e incentivare i flussi verso il territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. L’iniziativa si è articolata in due momenti chiave, riscuotendo un notevole interesse da parte degli addetti ai lavori.Il programma si è aperto con un partecipato workshop B2B, che ha visto il confronto diretto tra 7 operatori turistici abruzzesi e circa 29 tra tour operator e agenzie di viaggi ceche – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un tavolo tecnico fondamentale per costruire nuove collaborazioni e inserire la “regione dei parchi” nei cataloghi dell’offerta turistica internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. A seguire, la cornice istituzionale dell’ambasciata d’Italia a Praga ha ospitato un evento promozionale di alto profilo – Alla serata hanno preso parte l’ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Alessandro Gaudiano, il rappresentante del Gruppo interparlamentare di amicizia con l’Italia e i referenti della Camera di Commercio Italo-Ceca – si legge sul sito web ufficiale. Complessivamente, sono stati circa 80 i referenti del settore turismo attivi a Praga e nel resto del Paese che hanno partecipato agli incontri, confermando l’appeal crescente della destinazione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Un fattore determinante per il successo dell’operazione è rappresentato dal volo diretto Pescara-Praga, che rende la regione facilmente accessibile, stimolando la richiesta di pacchetti turistici integrati.Soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dai rappresentanti della Regione Abruzzo componenti della delegazione, che hanno confermato come questo evento rappresenti una tappa importante del percorso di valorizzazione dell’offerta turistica in un mercato che potrebbe dare grandi soddisfazioni all’Abruzzo – Il collegamento diretto Pescara-Praga è un asset strategico che permette di presidiare mercati chiave come quello ceco, accorciando le distanze e rendendo l’offerta abruzzese facilmente fruibile – si apprende dalla nota stampa. Importante e determinante poi la sinergia con le Camere di commercio – E in questo senso, la responsabile dell’Area Promozione e Sviluppo, Tosca Chersich, ha voluto sottolineare come la missione a Praga abbia confermato il forte interesse del mercato ceco verso quell’Abruzzo autentico, sostenibile e ricco di esperienze legate a natura, enogastronomia e borghi storici – aggiunge la nota pubblicata. Un’azione di promozione possibile grazie soprattutto alla collaborazione con la Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it