Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: Abruzzo prima a candidarsi per fondi Regioni del Sud

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 14 dic. Con l’approvazione in Giunta del relativo atto, l’Abruzzo si candida a beneficiare del Fondo (L.2020/178) finalizzato a sostenere corsi di formazione per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e a qualificarne le competenze in materia di turismo esperienziale e sostenibile, nonché a consolidare l’attenzione degli stessi sulle tematiche della sostenibilità ambientale – si apprende dalla nota stampa. I fondi che riguarderebbero l’Abruzzo nel biennio 21-22, previa valutazione positiva dell’Agenzia per la Coesione, sono pari a 300.000,00 per la formazione di n. 50 operatori – precisa il comunicato. L’Abruzzo risulta la prima regione in assoluto a proporsi per l’uso dei fondi, con ciò anche evitando di perdere l’annualità 2021. La Delibera della Giunta regionale procede alla definizione del profilo professionale di “Tecnico esperto nella progettazione di itinerari turistici esperienziali e sostenibili”, nonché del relativo standard minimo di percorso formativo, e fornisce le indicazioni operative fondamentali per emanare l’Avviso pubblico da realizzarsi in regime concessorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La candidatura dell’Abruzzo ad utilizzare i fondi destinati al Turismo esperienziale è il risultato di un percorso di lavoro coordinato dal Dipartimento della Presidenza con il coinvolgimento del Dipartimento Formazione e del Dipartimento Turismo – riporta testualmente l’articolo online. (Regflash) COM.EU/2021/12/14

