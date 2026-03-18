Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: alla fiera “Fa’ la cosa giusta” protagonisti i Grandi Cammini dell’Abruzzo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:I Grandi Cammini sono stati i protagonisti assoluti dello spazio Abruzzo alla manifestazione “Fa’ la cosa giusta”, la fiera del Turismo lento e sostenibile che si è svolta a Milano – recita il testo pubblicato online. Nello spazio dedicato ai viaggiatori “a passo lento”, la Regione Abruzzo ha dialogato direttamente con un pubblico sempre più consapevole e interessato ai territori fuori dalle rotte del turismo di massa – L’evento istituzionale “Cammini d’Abruzzo: a passo lento alla scoperta del territorio” ha fatto registrare il tutto esaurito – aggiunge testualmente l’articolo online. Durante l’incontro, i rappresentanti della Regione hanno illustrato la legge quadro sul Turismo, pilastro normativo che punta a garantire standard elevati di fruibilità e sicurezza – si apprende dal portale web ufficiale. In questo contesto, la fiera di Milano è stata un’occasione unica per i referenti dei Grandi Cammini abruzzesi di illustrare le caratteristiche e le peculiarità di ciascuna proposta turistica – si legge sul sito web ufficiale. Sono stati presentati il Cammino dei Briganti e il Cammino del Gran Sasso, eccellenze ormai consolidate per il trekking nazionale; il Cammino della Pace e il Cammino Grande di Celestino, precorsi che uniscono spiritualità, storia e paesaggi mozzafiato, con la particolarità che il Cammino Grande di Celestino è interessato da un progetto di inclusione sociale di riferimento nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Infine, il Cammino della Linea Gustav, progetto vincitore dell’avviso di finanziamento con le risorse FSC 21-27, esempio virtuoso di come la memoria storica possa diventare volano di sviluppo turistico – recita il testo pubblicato online. “L’Abruzzo si conferma una terra di tradizioni pastorali e accoglienza genuina – ha commentato il sottosegretario con delega al Turismo Daniele D’Amario – capace di trasformare il proprio patrimonio naturale in una proposta turistica moderna e sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il grande interesse mostrato dal pubblico milanese testimonia che la strada intrapresa è quella giusta: unire la bellezza selvaggia dei parchi a una gestione professionale e sicura dell’offerta”. In tre giorni la fiera “Fa’ la cosa giusta”, nella quale la Regione aveva uno spazio espositivo allestito in collaborazione con le Camere di commercio regionali, ha fatto registrare 65 mila visitatori, 6.000 studenti e oltre 500 espositori

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 16, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it