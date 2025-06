Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, Abruzzo al terzo posto per la comunicazione social

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 11 giu. Abruzzo tra le regioni più social per il turismo – Si piazza, infatti, al terzo posto, alle spalle di Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento in base al ‘Social Index Turismo’, reso noto dall’Osservatorio Digitale, centro di ricerca sulle dinamiche digitali in ambito pubblico e territoriale, che ha pubblicato i risultati della nuova analisi dedicata alla performance delle Regioni italiane sui social media dedicati alla promozione turistica – si legge sul sito web ufficiale. “Si tratta di un risultato che sicuramente nasce dall’impegno continuo e qualificato degli uffici del Dipartimento che gestiscono la comunicazione turistica a livello social – commenta il Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario – ma rappresenta anche un significativo segnale di apprezzamento dell’offerta turistica abruzzese che, in questi ultimi anni, sta facendo passi da gigante sia in termini di varietà di eventi proposti che di strategie di comunicazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. In più, – ha aggiunto – se è vero che amo spesso ricordare che l’Abruzzo è uno dei segreti meglio custoditi al mondo, è pur vero che poi, quando i nostri tesori naturalistici, architettonici e culinari riescono finalmente a farsi conoscere, il turista, italiano o straniero che sia, finisce per innamorarsi di questo straordinario territorio”.Secondo l’Osservatorio Digitale, “Questa edizione del Social Index Turismo conferma una tendenza che ormai premia Regioni e Province autonome che, con visione e costanza, hanno costruito una presenza organica e riconoscibile: Friuli Venezia Giulia, Trentino, Abruzzo, Bolzano e Puglia sono esempi concreti di come la qualità dei contenuti, l’interazione con la comunità e la coerenza editoriale possano generare risultati misurabili”. /250611

