Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, Abruzzo al Wtm di Londra per rafforzare promozione

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 7 nov. – Trasferta inglese per l’Abruzzo che torna al World Travel Market (Wtm) di Londra per promuove il proprio prodotto turistico – riporta testualmente l’articolo online. Con lo slogan “Il futuro del viaggio inizia ora”, da oggi fino a mercoledì l’Abruzzo, grazie anche all’accordo di collaborazione con le Camere di Commercio, sarà alla Fiera londinese per rafforzare un mercato turistico storicamente propizio – aggiunge testualmente l’articolo online. La strategia di promozione guarda con attenzione alla domanda turistica del Nord Europa, alla luce anche degli inevitabili cambiamenti che l’economia post pandemia si porta dietro – aggiunge testualmente l’articolo online.

“Il Wtm di Londra – esordisce l’assessore al Turismo Daniele D’Amario – continua ad essere una fonte di idee e di strategie molto affidabile, motivo per cui l’Abruzzo ha deciso di essere presente, per attrarre a sé un’attenzione globale, sfruttando la piattaforma ideale per coloro che lavorano nei viaggi e nel turismo internazionali, facilitando incontri e relazioni, per sviluppare le proprie reti ed esplorare le nuove tendenze”. La 42° edizione del Wtm torna alla formula tradizionale che vuole essere anche un appuntamento prestigioso di rilancio del turismo: 75 sessioni di conferenza, 3000 espositori da oltre 100 paesi – Il “Future Stage” ospiterà anche il vertice inaugurale dei ministri del turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Si tratta di numeri importanti – prosegue l’Assessore – per questo la presenza dell’Abruzzo è indispensabile ora che ci apprestiamo a presentare un’offerta turistica nuova e attraente per le stagioni invernale ed estiva – Il turismo in Abruzzo deve generare numeri e fare economia, e ciò si può fare solo garantendo una gamma di offerte commerciali e servizi più competitiva e mirata”. IAV 221107

