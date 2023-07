Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: D’Amario, “Il sentiment verso l’Abruzzo è sempre più positivo”

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

Pescara, 10 lug. L’assessore al Turismo, Daniele D’Amario, questa mattina, a Pescara, in Regione, ha tenuto una conferenza stampa per fare un bilancio della campagna di promozione turistica 2023 e descrivere la strategia messa in atto attraverso i diversi canali di comunicazione e di diffusione – si apprende dalla nota stampa. “Il piano di promozione turistica 2023 – ha spiegato D’Amario – comprende sia strumenti tradizionali come la partecipazione alle più importanti fiere di settore, nazionali ed internazionali, e la presenza dei nostri spot promozionali sulle principali reti televisive nazionali, pubbliche e private, così come una serie di affissioni digitali e l’installazione delle classiche “vele” nei centri commerciali delle stazioni metro e ferroviarie di città come Roma e Milano – Inoltre, – ha aggiunto l’assessore -, abbiamo puntato sulla pubblicazione di banner pubblicitari e video spot su una serie di siti nazionali, da Tgcom24 a Giallo Zafferano, senza tralasciare i classici manifesti con il claim “Che bella sorpresa!” che richiamano il sito www.abruzzoturismo – riporta testualmente l’articolo online. it oltre a pagine pubbliredazionali e pubblicità su testate nazionali come il Mattino, il Gazzettino, il Messaggero, Leggo Roma e La Repubblica – viene evidenziato sul sito web. Una cosa è certa – ha sottolineato D’Amario – il sentiment che si registra intorno all’Abruzzo è decisamente positivo come testimonia il sentment medio di 88,6 su 100 (fonte Data Appeal Studio) che descrive il livello di soddisazione dell’utenza – si apprende dal portale web ufficiale. Un parametro decisamente confortamate, confermato anche dalle prenotazioni che gli operatori turistici abruzzesi stanno registrando in queste settimane per le ferie estive”. Tuttavia, l’attività di promozione non è stata veicolata solo in maniera generalista ma si è puntato anche su regioni focus. “È chiaro che a livello turistico -ha spiegato l’assessore- l’Abruzzo guarda con un occhio particolare a Lazio, Campania e Puglia che rappresentano, storicamente, un bacino molto importante per il nostro turismo – riporta testualmente l’articolo online. Per questo, in sinergia con le Camere di commercio e con gli operatori abbiamo indirizzato azioni specifiche di marketing turistico utilizzando canali di diffusione più alla portata dei cittadini di quelle regioni – precisa il comunicato. Ad esempio, in considerazione del fatto che il Napoli Calcio anche quest’anno svolgerà la seconda parte del ritiro precampionato a Castel di Sangro, abbiamo partecipato ad un importante fiera turistica a Napoli ed abbiamo fatto realizzare degli spot dedicati in cui la sinergia SSC Napoli-Regione Abruzzo è estremamete visibile soprattutto in Campania”. Ma l’attività di promozione non si arresta e proseguirà fino a fine anno – “L’Abruzzo – ha ricordato D’Amario – sarà presente con spot mirati nei palinsesti televisivi e radiofonici della Rai sia in estate che in autunno e anche all’interno di programmi cult come quello di Alberto Angela – viene evidenziato sul sito web. Quello che mi preme sottolineare – ha concluso l’assessore – è che queste azioni di promozione sono il frutto di un lavoro che portiamo avanti da almeno due anni grazie all’impegno di dirigenti e funzioanri del Dipartimento Turismo e alla partnership che abbiamo saputo costruire con il sistema delle Camere di commercio e con le organizzazioni degli operatori turistici”. 230710

