Regione Abruzzo: ultime news, Turismo: Marsilio visita a Pescara l’evento “Abruzzo Attrattivo”

Dal sito della Regione Abruzzo:Il presidente Marco Marsilio ha visitato questa mattina l’evento “Abruzzo Attrattivo”, dedicato al turismo attivo ed esperienziale, in corso di svolgimento nel padiglione “Daniele Becci” di Pescara – viene evidenziato sul sito web. L’iniziativa è promossa da Feder PATE e Confesercenti Abruzzo, con l’obiettivo di riunire operatori e stakeholder del settore turistico regionale – Durante la visita, il presidente Marsilio ha sottolineato l’importanza di creare occasioni di confronto tra gli operatori del territorio e le realtà più sviluppate del panorama turistico nazionale e internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Mettere insieme tutti gli operatori per confrontarsi con le realtà più sviluppate è un’attività che punta a migliorare e rafforzare la nostra offerta turistica – ha osservato il presidente -. Questa iniziativa aiuta a presentare al meglio il nostro territorio”. Marsilio ha evidenziato come la Regione sia impegnata nel rendere l’Abruzzo sempre più connesso e attrattivo, sia sul piano dell’accoglienza sia su quello dei servizi.“C’è bisogno di migliorare la ricettività nei numeri e nella qualità”, ha dichiarato ancora Marsilio, sottolineando la forte crescita del turismo rurale, in particolare nella filiera dei B&B e delle case vacanza – si apprende dal portale web ufficiale. Tuttavia, il presidente ha rilevato come tale sviluppo non sia ancora accompagnato da una crescita analoga nel settore alberghiero, dove si registra un deficit in termini di strutture di alto livello rispetto ad altre regioni – precisa il comunicato. “Dobbiamo stimolare questa crescita – ha proseguito – e stiamo dimostrando agli operatori che il numero e la durata dei soggiorni dei turisti stanno aumentando: questo trend renderà sostenibili nuovi investimenti nel settore”.

