Regione Abruzzo: ultime news, Turismo sportivo: Marsilio, Adesso vogliamo la coppa della Champions in Abruzzo

Castel di Sangro, 29 lug. “Sono orgoglioso di poter dire che l’Abruzzo è la terra dove si allenano i campioni d’Italia – viene evidenziato sul sito web. Adesso, però, l’auspicio, per il prossimo anno, è quello di avere qui la coppa della Champions League”. Così il presidente della Regione, Marco Marsilio, in apertura del suo intervento, al palasport di Castel di Sangro, in occasione della cerimonia di benvenuto al Napoli Calcio che, già da ieri, si sta allenando agli ordini di mister Garcia per l’avvio della seconda parte del ritiro precampionato – riporta testualmente l’articolo online. Una cerimonia, caratterizzata dalla presenza di centinaia di tifosi napoletani, alla quale hanno preso parte anche il presidente della società partenopea, Aurelio De Laurentiis, ed il presidente della Provincia dell’Aquila nonché sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso – aggiunge testualmente l’articolo online. Presente, tra gli altri, anche l’assessore regionale con delega allo Sport, Mario Quaglieri.

“Un anno fa il presidente De Laurentiis – ha ricordato Marsilio – disse che il Napoli sarebbe partito per vincere lo scudetto e si è rivelato buon profeta visto come è andata – viene evidenziato sul sito web. Quella che all’inizio appariva solo una scommessa, è diventata una splendida realtà. Peccato per la Champions – ha aggiunto Marsilio – ma è stata una bella avventura anche quella e sono certo che ci siano tutte le condizioni per riprovarci – precisa il comunicato. In ogni caso, sapere che qui in Abruzzo, a Castel di Sangro, si sono costruiti i presupposti ideali affinché il Napoli si potesse allenare al meglio e potesse prepararsi per raggiungere il traguardo che poi è riuscito a ottenere, è davvero una grande soddisfazione”. Marsilio ha poi ricordato i momenti difficili legati alla diffusione del Covid.

“Nell’estate 2020, con la pandemia ancora in una fase delicata,

siamo stati i primi a riaprire gli stadi al calcio – ha ripreso Marsilio – e, proprio a Castel di Sangro, abbiamo consentito al Napoli di ospitare i suoi tifosi in tutta sicurezza grazie anche all’ottima sinergia che è stata attivata con la Prefettura e le Forze dell’ordine – Questo è il quarto anno che il Napoli ci onora della sua presenza – ha detto ancora Marsilio – a testimonianza di un legame che si è ormai consolidato tra l’Abruzzo ed i sostenitori del Napoli – aggiunge la nota pubblicata. Colgo l’occasione non solo per ribadire che aspettiamo sempre a braccia aperte tutti i tifosi della squadra campione d’Italia ma anche per invitare tutti a visitare Castel di Sangro, il suo splendido comprensorio così come il resto dell’Abruzzo che regala scrigni di bellezza, facilmente raggiungibili da ogni parte, dalle aree interne alla costa”.

De Laurentiis, sommerso dal calore dei tifosi, ha rimarcato, dal canto suo, la scelta vincente di Castel di Sangro come sede della seconda fase del ritiro precampionato del Napoli calcio avendo scoperto impianti sportivi straordinari e un ambiente ideale, a poco più di 100 chilometri da Napoli, per una squadra che avrebbe dovuto preparare al meglio serie A e coppe europee – si apprende dalla nota stampa. De Laurentiis, ha, infine, riconosciuto al presidente Marsilio l’intuizione di aver creduto in un progetto che, di fatto, grazie alla sinergia con la Regione Abruzzo, sta facendo decollare il turismo dell’Alto Sangro e sta determinando ricadute positive su tutto il territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Al termine della cerimonia di benvenuto al Napoli, c’è stato anche un annullo filatelico di Poste Italiane dedicato al terzo scudetto del Napoli Calcio – recita il testo pubblicato online. /230729

