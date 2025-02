Regione Abruzzo: ultime news, Turismo:D’Amario “Abruzzo attrattivo alla Fiera di Monaco di Baviera”

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’assessore: la nostra regione piace sempre più ai tedeschi -Monaco di Baviera, 20 feb– Dopo l’esperienza alla Bit di Milano, l’Abruzzo diventa protagonista anche alla F.re – recita la nota online sul portale web ufficiale. e – di Monaco, la più grande manifestazione della Baviera sul turismo per famiglie, del tempo libero ed all’aria aperta – si apprende dal portale web ufficiale. La fiera rappresenta una vetrina internazionale di grande rilievo per il settore turistico e un’opportunità strategica per la promozione delle eccellenze del territorio abruzzese – si apprende dalla nota stampa. L’Abruzzo, con le sue bellezze naturali, i borghi storici, i parchi nazionali e le spiagge, si è affermato negli ultimi anni come una destinazione turistica capace di attrarre un pubblico internazionale grazie a una crescente diversificazione dell’offerta – Un mercato in continua espansione che vede consolidati i rapporti con i turisti tedeschi che scelgono l’Abruzzo per le loro vacanze anche grazie ai collegamenti aerei con Düsseldorf, Francoforte e Memmingen.Crescita del turismo internazionale in Abruzzo L’aumento di presenze straniere registrato nel 2024 in Abruzzo, pari al 9,34% rispetto al 2023, è perfettamente in linea con il trend positivo registrato dalla Germania che si è attestato su un + 9,23%, dato che testimonia la crescente attrattività della regione nel mercato internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “L’Abruzzo è una terra ricca di opportunità turistiche, con un patrimonio unico che spazia dalle spiagge alle montagne, dai borghi ai parchi nazionali – ha dichiarato Daniele D’Amario, Sottosegretario alla presidenza della Regione Abruzzo, con delega al Turismo –. Ho potuto constatare di persona in queste ore che la nostra partecipazione a questa importante fiera ci consente di rafforzare i rapporti con il mercato tedesco e di consolidare ulteriormente la nostra offerta turistica, che punta sempre più sulla destagionalizzazione e sull’offerta di nuove esperienze dedicate al turismo – aggiunge testualmente l’articolo online. La sinergia con le Camere di Commercio funziona e sta portando ottimi risultati.”Destagionalizzazione e turismo esperienziale – Negli ultimi anni, l’Abruzzo ha saputo destagionalizzare la propria offerta grazie a un turismo esperienziale, che consente ai visitatori di vivere il territorio in modo autentico in ogni stagione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La regione vanta una rete di piste ciclabili che collega la costa all’entroterra, attraversando borghi storici e castelli e offrendo l’opportunità di scoprire il ricco calendario di eventi locali – Le attività outdoor, come trekking, cicloturismo ed escursioni naturalistiche, permettono di vivere appieno la natura incontaminata del territorio, sia in primavera che in autunno – aggiunge testualmente l’articolo online. Non mancano inoltre esperienze legate alla tradizione enogastronomica, con degustazioni, visite alle cantine e tour culinari che valorizzano i prodotti locali – aggiunge la nota pubblicata. Questi elementi contribuiscono a rendere l’Abruzzo una destinazione ideale per ogni stagione, capace di offrire emozioni autentiche e indimenticabili – precisa la nota online. La presenza dell’Abruzzo alla F.re – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. e – di Monaco di Baviera conferma l’impegno della Regione e delle Camere di Commercio nella promozione turistica internazionale e nell’attivazione di nuove opportunità di crescita per tutto il comparto turistico – U.S 2025/02/21

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it