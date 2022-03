Regione Abruzzo, ultime: Ucraina: appello delle associazioni del Cram per fermare la guerra

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

Pescara, 1 mar. – “Il Cram ripudia la guerra ed è vicino al popolo ucraino, alle prese con una grave invasione da parte delle forze militari russe”. È l’appello del Consiglio regionale abruzzesi nel mondo (Cram), l’organo consultivo della regione presieduto dal Presidente Marco Marsilio, con una rappresentanza di 34 associazioni di abruzzesi di in tutti e 5 i continenti.

“L’Ucraina – scrivono i rappresentanti di 18 associazioni e Federazioni all’estero – è un paese nel quale vivono alcune migliaia di italiani, e sia in Italia che in Ucraina risiedono moltissime famiglie miste italo-ucraine che si sono unite negli ultimi decenni – Un rapporto di amicizia e di legami affettivi che è particolarmente evidente in Abruzzo, per la presenza di una consistente percentuale di cittadini ucraini: oltre 3.800, per la maggior parte donne serie e operose, che si prendono cura degli anziani e delle famiglie abruzzesi e a cui le famiglie sono sinceramente legate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le associazioni di abruzzesi nel mondo chiedono ai responsabili della politica internazionale in Italia e in Europa di agire con determinazione per arrivare ad una soluzione diplomatica che interrompa un’escalation di violenza che mina alla base le istituzioni democratiche con gravi ripercussioni anche per l’Italia – viene evidenziato sul sito web. L’Italia e l’Europa – continuano – devono impegnarsi per cambiare rotta: senza la mediazione della diplomazia, senza il rilancio del dialogo politico e della cooperazione a tutti i livelli, sarà impossibile difendere i diritti umani e affrontare le crisi che incombono – riporta testualmente l’articolo online. Niente può giustificare altre perdite di vite umane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il Cram – concludono – vuole dirlo con chiarezza: fermiamo la follia della guerra – si apprende dal portale web ufficiale. Sempre!”.

Ecco l’elenco delle associazioni firmatarie dell’appello: Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Quebec; Confederazione Abruzzese in Canada; Associazione Abruzzese in Uruguay; Associazioni Abruzzesi in Bolivia; Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Argentina; Federazione delle Associazioni Abruzzesi del Venezuela; Federazione delle Associazioni Abruzzesi in Brasile; Abruzzesi negli Emirati Arabi Uniti e nei Paesi del Golfo; Associazione Abruzzesi in Cina; Federazione delle Associazioni Abruzzesi d’Australia; Associazione Abruzzesi in Algeria; Federazione della Associazioni Abruzzesi in Belgio; Associazione Abruzzesi La Maiella Emigrati nel Lussemburgo; Associazione Abruzzo – Sud Africa; Associazione Abruzzesi in Giappone; Associazione Abruzzo –Regno Unito; Associazione Culturale Abruzzese di Wolfsburg, Germania; Federazione Emigrati Abruzzesi in Svizzera – si apprende dal portale web ufficiale. US 220301

