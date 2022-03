Regione Abruzzo, ultime: Ucraina: Liris, domani all’Aquila punto stampa con squadre di ciclismo ospiti in città

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:

– L’Aquila, 14 mar. Domani, martedì 15 marzo, l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, terrà un punto stampa alle ore 12,30 circa al Progetto C.a – si legge sul sito web ufficiale. s.e – si apprende dalla nota stampa. di Roio Poggio (Via Girolamo Pico Fonticulano 2) dove sono ospitate le squadre nazionali di ciclismo dell’Ucraina Juniores e Under 23 maschili e femminili arrivate in Italia giovedì scorso – recita il testo pubblicato online.

Liris, insieme al sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e ai vertici della Federazione ciclistica italiana (FIC) regionali e nazionali, inconterà i giornalisti nazionali e locali, al rientro delle squadre dall’allenamento su strada – si apprende dal portale web ufficiale. US 220314

US 220314