Regione Abruzzo, ultime: Ucraina: Liris, L’Aquila punto stampa all’arrivo delle squadre di ciclismo in fuga dalla guerra

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Aquila, 10 mar. – Stasera, giovedì 10 marzo, l’assessore regionale allo Sport Guido Liris, terrà un punto stampa all’arrivo delle squadre di ciclismo all’Aquila (orario e luogo da definire, seguono aggiornamenti in giornata).

- Pubblicità -

Liris, insieme al sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e ai vertici della Federazione ciclistica italiana (Fic), alle 18 circa accoglierà il gruppo all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino dal quale poi, a bordo di un pullman messo a disposizione dalla Tua spa, raggiungerà L’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale.

Le squadre nazionali di ciclismo dell’Ucraina Juniores e Under 23 maschili e femminili – un gruppo di 24 persone, tra atleti e accompagnatori – bloccate in Turchia al momento dell’invasione del Paese e impossibilitate a fare ritorno in patria, troveranno ospitalità in città in alcuni degli alloggi realizzati nel post sisma 2009. US 220310

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it