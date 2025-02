Regione Abruzzo, ultime: UE: Marsilio a Bruxelles per l’insediamento del Comitato europeo delle Regioni

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Domani confronto con il Commissario europeo Fitto su politica di Coesione Bruxelles, 19 feb. Il presidente della Regione Abruzzo e del Gruppo ECR al Comitato delle Regioni, Marco Marsilio è a Bruxelles per partecipare alla sessione inaugurale del nuovo mandato quinquennale del Comitato europeo delle Regioni – precisa la nota online. La plenaria si è aperta con un confronto con il presidente uscente, Vasco Alves Cordeiro, e un dibattito con il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa – si apprende dal portale web ufficiale. Marsilio parteciperà nel tardo pomeriggio alla riunione della nuova Delegazione italiana del Comitato europeo delle Regioni, un incontro chiave per definire le strategie della rappresentanza italiana nell’istituzione che rappresenta i territori dell’Ue – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Nella mattinata di domani, giovedì 20, si terrà l’elezione del nuovo presidente dell’istituzione, del primo vicepresidente e dei membri dell’Ufficio di Presidenza del Comitato – Il presidente interverrà quindi al dibattito con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea per la Coesione e le Riforme, Raffaele Fitto, sul tema ‘Gli enti locali e regionali al centro di una politica di coesione rinnovata’, in cui fornirà il suo punto di vista sulle riforme della futura Coesione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Sempre giovedì Marsilio prenderà parte all’incontro dell’Alleanza Ue delle Regioni per l’automotive con il commissario europeo responsabile per i Trasporti, Apostolos Tzitzikōstas. Al termine dell’incontro – che arriva in un momento cruciale in vista del futuro piano per l’automotive il 5 marzo – il presidente incontrerà i giornalisti – precisa il comunicato. US/250219

