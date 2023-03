Regione Abruzzo, ultime: UE: partecipa al concorso fotografico TAKE IT SLOW e promuovi l’Abruzzo!

- Advertisement -

L’Aquila, 27 mar. La Regione Abruzzo, partner del progetto europeo TAKE IT SLOW, lancia un concorso fotografico aperto a tutti per promuovere e far conoscere il meraviglioso patrimonio culturale, artistico, storico e naturalistico del territorio regionale, parte del patrimonio comune della regione adriatica –

Per partecipare, scatta una fotografia lungo gli itinerari abruzzesi che meglio incarnano l’idea di turismo lento e sostenibile, condividila sul tuo profilo FaceBook taggando @RegAbruzzo e inserendo gli hashtag #takeitslow #abruzzo – Verranno prese in considerazione soltanto le fotografie pubblicate e condivise dal 31 marzo al 13 aprile 2023.

Le 3 foto che avranno ricevuto più Like verranno condivise sull’account ufficiale FaceBook della Regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Gli autori delle prime 3 fotografie classificate riceveranno un omaggio/riconoscimento in occasione di un evento promozionale che sarà realizzato nel mese di maggio 2023 dalla Regione Abruzzo sotto l’egida di TAKE IT SLOW.

Partecipa al concorso fotografico TAKE IT SLOW, promuovi il turismo lento e sostenibile nella nostra regione!

Il progetto

TAKE IT SLOW si pone l’obiettivo di definire, gestire e promuovere la regione adriatica come destinazione turistica intelligente, integrata, sostenibile, accessibile, verde e lenta del Mediterraneo, basata su un patrimonio naturale e culturale comune, protetto e valorizzato – aggiunge testualmente l’articolo online.

Per saperne di più sul progetto, visita la pagina dedicata https://www.regione – abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/content/interreg-italy-croatia-take-it-slow

In allegato il bando del concorso – recita il testo pubblicato online. US 230327

