Regione Abruzzo, ultime: UE: verso la chiusura Progetto MIMOSA su trasporto marittimo passeggeri tra Italia e Croazia

- Advertisement -

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

L’Aquila, 23 maggio 2023 – Il progetto strategico MIMOSA – MarItime and MultimOdal Sustainable pAssenger transport solutions and services, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, si avvia verso la chiusura – viene evidenziato sul sito web.

La conferenza finale, che si tiene a Opatija, in Croazia, il prossimo 14 giugno, sancisce la conclusione delle attività e il trasferimento degli importantissimi risultati raggiunti in tema di trasporto marittimo passeggeri multimodale e sostenibile a favore delle regioni costiere di Italia e Croazia – si legge sul sito web ufficiale. Le azioni pilota condotte dai partner hanno rappresentato il fulcro del progetto – riporta testualmente l’articolo online. L’obiettivo: formulare soluzioni realizzabili dopo aver preso in esame lo stato dell’arte dei collegamenti marittimi tra le due sponde, così da rafforzare il trasporto passeggeri e promuovere lo sviluppo socio-economico dell’area, mettendo al centro della propria azione l’impatto ambientale – recita la nota online sul portale web ufficiale. In particolare, la Regione Abruzzo ha realizzato uno studio a carattere innovativo che ha verificato la fattibilità di un collegamento marittimo a basso impatto tra i porti di Pescara e Spalato, analizzando soluzioni alternative di alimentazione di una nave, quali il GNL, e la sua utilità all’interno dell’area compresa tra Italia e Croazia – A tal fine, si è avvalsa del supporto tecnico-scientifico del CITRAMS – Centro di ricerca di trasporti e mobilità sostenibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Lo studio ha voluto contribuire allo sviluppo della connettività adriatica e alla sostenibile riqualificazione di un nuovo corridoio multimodale, che attraversa il centro Italia verso la sponda croata dell’Adriatico – un ponte importantissimo tra l’Europa orientale e occidentale – spostando il traffico stradale di passeggeri e merci verso vie più sostenibili – US230523

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it