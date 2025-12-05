Regione Abruzzo, ultime: UEFA Under 19 Femminile 2029: l’Abruzzo tra le sedi dell’Europeo assegnato all’Italia

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Il Comitato Esecutivo UEFA, riunito a Nyon, ha assegnato all’Italia l’organizzazione della fase finale del Campionato Europeo Under 19 Femminile 2029, che si disputerà per la seconda volta nel nostro Paese – si apprende dalla nota stampa. Saranno l’Abruzzo e le Marche ad ospitare l’evento, con lo stadio “Guido Angelini” di Chieti individuato tra le sedi ufficiali delle gare – In Abruzzo, oltre all’“Angelini” di Chieti, sarà coinvolto anche l’impianto di Pineto, a conferma di un progetto che valorizza realtà territoriali dinamiche – si apprende dalla nota stampa. “È un riconoscimento che premia la capacità organizzativa dei nostri territori e l’investimento continuo nello sport ad alti livelli, in questa occasione sul calcio femminile”, ha commentato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – riporta testualmente l’articolo online. L’appuntamento con l’Europeo sarà preceduto da un altro grande evento: la Supercoppa Women tra Juventus e Roma, che per la prima volta si disputerà in Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Sarà lo stadio “Adriatico-Giovanni Cornacchia” di Pescara a fare da teatro alla sfida che assegnerà il trofeo, in programma domenica 11 gennaio alle ore 15.00, con diretta televisiva nazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. “L’Abruzzo si candida sempre più come terra di grandi appuntamenti sportivi – ha sottolineato il presidente Marsilio – capace di accogliere squadre e tifosi, offrendo al tempo stesso l’immagine di una regione ospitale, moderna e appassionata – Gli Europei Under 19 femminili e la Supercoppa Women rappresentano per noi una vetrina straordinaria e un volano di sviluppo per turismo, economia e promozione del territorio”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 01, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it