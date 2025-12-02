Regione Abruzzo, ultime: Undici progetti finanziati per proteggere la biodiversità nelle aree Natura 2000

Regione Abruzzo, ultime dal sito:“Finanziati 11 progetti per aree Natura 2000 ricadenti in territorio abruzzese, per un totale di 1,760 milioni di euro, con l’obiettivo di realizzare interventi per ridurre il rischio di incidenti con la fauna selvatica, migliorare la gestione dei rifiuti organici e promuovere la rinaturalizzazione dei nostri ecosistemi”.Lo annuncia il vicepresidente della Giunta regionale e assessore all’Agricoltura, ai Parchi e riserve naturali Emanuele Imprudente, a seguito dell’approvazione della graduatoria dell’Avviso “Tutela della biodiversità e miglioramento degli ecosistemi naturali dentro i Siti Natura 2000”, finanziato dal POR FESR Abruzzo 2021–2027.Con la finalità di rafforzare la protezione della natura e della biodiversità migliorare la qualità degli ecosistemi e ridurre le pressioni ambientali, anche nei contesti urbani la Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria dei comuni per azioni che puntano alla riduzione del rischio di incidenti con la fauna selvatica attraverso attraversamenti dedicati, recinzioni, dissuasori e messa in sicurezza di invasi, al miglioramento della gestione dei rifiuti organici nei centri urbani, nonché alla rinaturalizzazione e al favoreggiamento dell’insediamento di specie autoctone, con l’obiettivo di mitigare i conflitti tra attività umane e biodiversità.“In un territorio come l’Abruzzo, tutelato per oltre il 35% della superficie totale, grazie ai fondi europei abbiamo messo a disposizione risorse e strumenti concreti per proteggere e valorizzare il nostro patrimonio naturale, in primis l’orso bruno marsicano, ed armonizzare il rapporto tra uomo e natura – prosegue Imprudente – L’obiettivo è quello di supportare gli enti locali nella gestione delle aree protette e promuovere interventi intelligenti e sostenibili, nella consapevolezza che la tutela della degli habitat rappresenta una leva di crescita, identità e investimento sul futuro”.I progetti finanziatiComune di Ortona – “Rigenerazione ecologica della costa di Ortona con azioni sostenibili di tutela per la biodiversità e la resilienza degli ambienti costieri – RECOAST” – € 249.370,00Comune di Casoli – “Natura Protetta – Intervento integrato per la coesistenza fauna-società nella ZSC/ZPS IT7140215 e IT7140118” – € 100.000,00Comune di Popoli Terme – “Riqualificazione ecologica e rinverdimento sponde del Fiume Giardino – installazione di segnaletica per attraversamento fauna” – € 154.350,00Comune di Atri – “PATHS FOR BIODIVERSITY – Sentieri per la biodiversità” – € 250.000,00Comune di Borrello – “Tutela e monitoraggio delle specie e degli habitat prioritari nella Riserva delle Cascate del Verde” – € 99.475,00Comune di Rosello – “Iniziative per tutela e incremento della diversità biologica ed ecosistemica” – € 250.000,00Comune di Scanno – “Riduzione dei conflitti e incidenti con la fauna selvatica mediante recinzione nel lago artificiale di Monte Rotondo” – € 79.994,87Comune di Villalago – “Incubatoio naturale Lago di San Domenico e miglioramento dei sistemi di raccolta differenziata” – € 161.749,99Comune di Altino – “Interventi per la tutela e il miglioramento degli ecosistemi naturali nell’area SIC Lago di Serranella e colline di Guarenna” – € 167.657,37Comune di Raiano – “Fauna, conservazione habitat e miglioramento dell’impronta ecologica” – € 105.397,17Comune di Morino – “Salvaguardia di ramneti e frutteti in funzione dell’orso” – € 142.005,60

