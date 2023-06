Regione Abruzzo, ultime: Unione Comuni: Marsilio, domani conferenza stampa ad Avezzano

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

L’Aquila, 29 giu. Il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, domani sarà ad Avezzano, in via Monte Velino n. 61, per partecipare all’incontro promosso dall’Unione dei Comuni per affrontare alcune problematiche legate al territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Sarà presente, oltre ai sindaci e ai consiglieri regionali e provinciali, l’assessore regionale Mario Quaglieri – precisa il comunicato. Al termine, alle 16 circa, il Presidente Marsilio terrà una conferenza stampa per illustrare l’esito dell’incontro – riporta testualmente l’articolo online. K. S. 230629

