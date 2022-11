Regione Abruzzo, ultime: Università: Quresimale, 5 mln per il Polo Agro Bio-Veterinario di Teramo

- Advertisement -

UNIVERSITA’: QUARESIMALE, 5 MILIONI PER IL ‘POLO AGRO BIO-VETERINARIO’ DI TERAMO

Pescara, 18 nov. – La Giunta regionale ha deliberato (con provvedimento n. 670/2022) un contributo di 5 milioni di euro per la realizzazione dei lotti funzionali B, C e D necessari al completamento del “Polo Agro Bio-veterinario” dell’Università degli Studi di Teramo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una eccellenza abruzzese nell’ambito della ricerca scientifica, del trasferimento tecnologico nei settori agroalimentari e biotecnologici, e del servizio bioveterinario – recita il testo pubblicato online. “I fondi – spiega l’assessore regionale all’Università e alla Ricerca Pietro Quaresimale – serviranno a completare una struttura considerata il fiore all’occhiello del nostro patrimonio scientifico e, in particolare, della zootecnia – viene evidenziato sul sito web. La scelta di finanziare il completamento del Polo Agro Bio-Veterinario di Teramo – prosegue ancora Quaresimale – conferma la vocazione della Regione Abruzzo verso la ricerca: all’interno dell’Università degli Studi di Teramo, infatti, è presente anche l’ospedale veterinario universitario, considerato una delle strutture migliori e funzionali in ambito nazionale, dedicato alla cura degli animali, che potrà beneficiare di questa eccellenza – si legge sul sito web ufficiale. E’ un motivo in più per essere orgogliosi del nostro territorio – Continueremo a investire fondi nel settore dell’Università e nell’Alta Formazione”, conclude Quaresimale – recita la nota online sul portale web ufficiale. GILPET/221118

