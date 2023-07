Regione Abruzzo, ultime: Università Teramo; Quaresimale al via concessione immobile regionale all’ateneo

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

Teramo 12 lug.– E’ stato firmato ieri dalla Regione, dall’università di Teramo e dall’Adsu, il verbale di consegna dell’immobile, appartenente alla Regione, della ex “casa dello studente ed ex mensa universitaria”.

Lo dichiara l’assessore all’Università Pietro Quaresimale – “La firma consentirà all’ateneo di utilizzare per 50 anni gli immobili regionali ad uso del Dipartimento di bioscienze per realizzare laboratori e impianti pilota”. Soddisfatti il Direttore Generale di Ateneo Salvatore Cimini, e il rettore Dino Mastrocola – si apprende dal portale web ufficiale.

Il via libera fa seguito al Decreto del Presidente Marsilio del 23 maggio scorso, con cui ha disposto di concedere, per una durata di cinquanta anni in uso gratuito, all’Università di Teramo l’immobile di proprietà regionale – A.S. 2023/07/12

