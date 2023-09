Regione Abruzzo, ultime: Urbanistica ed edilizia: Campitelli, Bando da 4 milioni per i Comuni

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:

– Pescara, 6 set. – La Regione Abruzzo, per stimolare la riqualificazione urbana e dell’intero sistema di dotazioni territoriali, ha licenziato un avviso pubblico per assegnare ai Comuni abruzzesi, che si sono orientati sull’applicabilità della Legge regionale n. 40 del 2017 sul proprio territorio, un contributo massimo di 100mila euro – “Questo governo regionale risponde presente alla riqualificazione urbana e al miglioramento della qualità di vita, in modo sostenibile e serio, attraverso contributi in grado di aumentare le dotazioni territoriali (infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico) delle nostre città. Attraverso un avviso pubblico mettiamo a disposizione dei Comuni fino a 100mila euro per finanziare o cofinanziare progetti volti a realizzare nuovi standard urbanistici al fine di migliorare la vivibilità dei nostri centri urbani – Programmi ambiziosi e scelte concrete sono la formula migliore per sviluppare il nostro territorio e il tessuto economico-sociale limitando il consumo del suolo”. Così l’assessore regionale Nicola Campitelli presenta la pubblicazione dell’avviso pubblico sulle opere di urbanizzazione riservata agli enti locali che si sono orientati sull’applicabilità della Legge regionale n. 40 sul proprio territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. US 230906

