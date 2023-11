Regione Abruzzo, ultime: Urbanistica: Marsilio e Campitelli, dopo 40 anni approvata nuova legge

Regione Abruzzo, ultime dal sito:

– L’Aquila, 21 nov. ” La nuova legge urbanistica regionale arriva a distanza di 40 anni dalla precedente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Fino ad oggi il settore in Abruzzo era regolato da una legge dell’83, un’era geologica fa, una legge assolutamente inadeguata ai bisogni contemporanei e all’urbanistica moderna – viene evidenziato sul sito web. Oggi abbiamo una nuova legge che affronta i temi attuali – aggiunge la nota pubblicata. Si passa dalla espansione edilizia alla riconversione, alla rigenerazione urbana, zero consumo di suolo, attenzione estremo alla difesa dell’ambiente, all’equilibrio e soprattutto, alla qualità architettonica – viene evidenziato sul sito web. Elementi importanti inseriti all’interno di questa norma che permetteranno ai professionisti, alle amministrazioni comunali e ai cittadini di avere uno strumento moderno ed efficiente che supera decenni di stallo – riporta testualmente l’articolo online. Le norme esistenti erano ormai inadeguate e anacronistiche – Ringrazio l’assessore Nicola Campitelli, la maggioranza del Consiglio regionale di centrodestra che ha avuto la capacità e la forza di affrontare un tema così importante, così sensibile, così delicato anche per gli interessi materiali che smuove, aver trovato la giusta sintes ma anche il giusto equilibrio, la convinzione e la solidità anche politica per poter dare alla Regione Abruzzo questo nuovo importante strumento”. Lo ha detto il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio oggi, dopo l’ approvazione in consiglio regionale della “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”. K.S. 231121

