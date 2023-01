Regione Abruzzo, Zes; Marsilio: molte le imprese interessate. Cartina tornasole per l’Abruzzo

- Advertisement -

Prezioso il lavoro del Commissario Miccio – (Regflash), Pescara, 27 gen – “La notizia che molte imprese sono interessate ad avviare la loro attività nell’ambito della Zona Economica Speciale è la cartina al tornasole della grande attrattiva che in ambito economico l’Abruzzo può offrire a livello internazionale – si apprende dalla nota stampa.

Le procedure semplificate per ottenere l’autorizzazione unica, arrivata dopo un solo mese e mezzo dall’avvio del procedimento, sono la conferma che l’economia, e quindi anche i livelli di occupazione, possono crescere superando barriere burocratiche a volte insormontabili.

Ringrazio il gruppo Arvedi, leader internazionale dell’acciaio e siderurgia, per aver scelto una struttura dismessa da anni a Punta Penna per realizzare il nuovo stabilimento – riporta testualmente l’articolo online. Prezioso il lavoro portato avanti dal commissario della Zes, Mauro Miccio, che in questi mesi ha saputo proporre i territori compresi nella Zes, tanto da ricevere 138 manifestazioni di interesse –

Abbiamo intrapreso un percorso che nel medio periodo porterà grossi benefici all’intero territorio abruzzese”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – U.S. 2023/01/27

