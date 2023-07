Regione Abruzzo, ZES Unica Sud e decontribuzione; Marsilio:Buone notizie da Fitto a Bruxelles

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:

– Pescara, 13 lug– “La Zes unica al Sud può rafforzare le politiche di rilancio economico dell’intero Mezzogiorno, compreso l’Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Le buone notizie che giungono da Bruxelles, dove il ministro Raffaele Fitto ha incontrato il commissario Margrethe Vestager dell’Unione Europea, si completano con l’annuncio di una conferma della decontribuzione Sud in maniera strutturale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Una misura che aveva creato troppa incertezza e spesso disincentivato dal fare investimenti che non duravano più di una stagione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

Alla prima occasione di incontro con il ministro Fitto affronteremo anche il tema della diversità di sgravio fiscale previsto per l’Abruzzo, che, come noto, è l’unica regione del Sud a stare in regime di transizione e dove quindi i vantaggi fiscali applicabili alle aree Zes sono inferiori a quelli del resto del Mezzogiorno – riporta testualmente l’articolo online. Speriamo che questa possa essere l’occasione buona di stabilire misure omogenee che rendano ancora più competitiva anche la Zes abruzzese”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. U.S. 2023/07/13

