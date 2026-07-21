Regione finanzierà 50 nuove assunzioni per Comuni e Province

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Cinquanta nuove assunzioni di profilo impiegatizio da destinare agli enti territoriali della regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. È la nuova misura adottata dalla Regione Abruzzo per rafforzare la capacità amministrativa dei comuni abruzzesi, in particolare quelli piccoli e montani – precisa la nota online. L’intervento è stato presentato dall’assessore agli Enti locali, Roberto Santangelo, dalla direttrice del Dipartimento Emanuela Grimaldi e dal dirigente Pietro De Camillis alla vigilia della pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse con il quale si andrà a sondare la disponibilità dei comuni ad aderire al progetto – “Si tratta – ha detto l’assessore Santangelo – di un piano d’azione ben delineato che mira, mediante l’assunzione di nuovo personale, a dare un supporto concreto ai comuni nella fase di monitoraggio e rendicontazione dei progetti europei, perché se da un lato si può avere anche una grande capacità programmatoria, dall’altro per rendere conto alla Commissione europea dei fondi che sono stati assegnati bisogna avere la capacità di fare spesa e rendicontare – si apprende dalla nota stampa. E questo intervento si muove nella direzione di dare certezze ai comuni di poter contare su personale specializzato e competente che sarà destinato a rendicontare progetti e interventi”.Finanziato nell’ambito del Fondo sviluppo e coesione per 5 milioni di euro, l’intervento rientra nel progetto “Hub delle Competenze” e prevede un rafforzamento strutturale e di servizi specialistici per i comuni con uno stanziamento di 4 milioni per finanziare le assunzioni da parte degli enti locali e di un milione di euro per la formazione – Nello specifico, il piano d’azione prevede l’assunzione di 40 unità, di cui 36 da destinare ai comuni e alle unioni di Comuni e 4 alle Province; i profili richiesti sono dell’area istruttori e cioè amministrativo, contabile e tecnico; i contratti saranno a tempo determinato per 36 mesi – precisa il comunicato. Ai 40 nuovi assunti da destinare agli enti locali, bisogna aggiungere altre 10 unità lavorative a tempo pieno da destinare alla Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. “Il percorso è già delineato da tempo – ha aggiunto l’assessore Santangelo – perché prima abbiamo rafforzato le strutture amministrative con assistenza tecnica specialistica e adesso andiamo incontro alle esigenze di organico degli enti locali”.Di “capacità amministrativa come condizione essenziale per l’efficacia delle politiche di coesione”, ha parlato la direttrice del Dipartimento Emanuela Grimaldi – precisa la nota online. “Le raccomandazioni europee e le recenti osservazioni della Corte dei conti – ha aggiunto – richiamano la necessità di rafforzare le amministrazioni territoriali affinché siano in grado di utilizzare pienamente le risorse disponibili – aggiunge la nota pubblicata. Con questo programma la Regione Abruzzo sceglie di investire sulle competenze e sull’organizzazione degli enti, costruendo un modello stabile di supporto destinato a produrre effetti ben oltre l’attuale ciclo di programmazione”.L’avviso è pubblicato sul sito coesione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. it. Gli enti locali interessati avranno 30 giorni per manifestare l’interesse ad aderire al progetto – riporta testualmente l’articolo online. Al termine dell’istruttoria della commissione, partiranno le procedure di reclutamento mediante concorso unico a cura di Formez Pa – viene evidenziato sul sito web. Le assunzioni dovrebbero essere perfezionate tra la fine del 2026 e gli inizi del 2027

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it