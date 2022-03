REGIONE: MARSILIO, TONI SORGI PERSONA DI COMPROVATA ESPERIENZA E PROFESSIONALITA’

Regione Abruzzo, la nuova nota online:

PRESENTATO ALLA STAMPA OGGI IL NUOVO DIRETTORE GENERALE.

- Pubblicità -

– L’Aquila, 28 mar. “Con piacere abbiamo deliberato la nomina del nuovo direttore generale: Toni Sorgi, una persona cresciuta in Regione, di comprovata esperienza e professionalità, dove ha lasciato sicuramente un segno positivo – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il suo alto profilo, saprà dare una marcia in più alla macchina amministrativa in questo periodo di crisi dove, oltre alla pandemia viviamo una guerra in territorio europeo, con conseguenze importanti sul tessuto sociale ed economico – recita il testo pubblicato online. C’è bisogno di serrare i ranghi per rispondere ai nuovi problemi che si profilano e sostenere questa Regione negli sforzi di miglioramento e di sviluppo”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it