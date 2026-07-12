Regole certe per gli autovelox in Abruzzo: via all’applicazione del decreto del MIT

Dopo oltre trent’anni di attesa, da oggi entrano finalmente in vigore regole chiare e uniformi sugli autovelox in Abruzzo. Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, si mette fine a una situazione di incertezza che per troppo tempo ha alimentato contenziosi, ricorsi e polemiche.

Il coordinatore regionale della Lega, Vincenzo D’Incecco, ha dichiarato: “Da oggi ci saranno regole certe e uguali per tutti. Il decreto definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi per l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Gli autovelox che non rispetteranno i nuovi criteri saranno disattivati”.

D’Incecco ha sottolineato che in Abruzzo si sono verificati numerosi ricorsi da parte dei cittadini che contestavano verbali elevati con dispositivi non omologati: “Una situazione che ha creato confusione e sfiducia nelle istituzioni. Il decreto colma ora un vuoto normativo che si trascinava dal 1992, chiarendo la distinzione tra l’approvazione tecnica e l’omologazione dei dispositivi”.

Il coordinatore regionale ha ribadito l’importanza della sicurezza stradale, sottolineando che i controlli sulla velocità sono fondamentali per prevenire incidenti e salvare vite. Tuttavia, ha sottolineato che i controlli devono essere effettuati in modo trasparente e in conformità con la legge: “I cittadini devono sapere che gli autovelox servono a tutelare la sicurezza e non a fare cassa”.

Con l’entrata in vigore delle nuove regole sugli autovelox, si spera di garantire maggiore chiarezza e trasparenza nei controlli sulla velocità, contribuendo così a migliorare la sicurezza stradale in Abruzzo.