Reinserimento detenuti: la Regione avrà un Piano regionale triennale

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Un nuovo programma regionale per il reinserimento dei detenuti con progetti educativi e formativi – Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, in apertura del Tavolo istituzionale in materia di educazione e reinserimento della popolazione carceraria – si legge sul sito web ufficiale. Il nuovo programma sarà di fatto il Piano regionale triennale, destinato a disegnare tutte le azioni che in materia rieducativa e di reinserimento sociale interesseranno i detenuti delle carceri abruzzesi – precisa il comunicato. “Il Dipartimento della Formazione e delle Politiche sociali – ha annunciato Santangelo – sta lavorando all’elaborazione di una scheda di interventi da inserire nella programmazione FSE Plus della Regione Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. La scheda avrà una dotazione finanziaria complessiva di 3 milioni di euro, di cui 2,5 destinati alla popolazione carceraria adulta e 500 mila euro ai minori reclusi negli istituti penitenziali minorili – Si tratta di risorse certe che andranno a finanziare progetti e interventi con una precisa destinazione finale dei beneficiari”.La scheda FSE in fase di realizzazione conferma la linea intrapresa dall’assessorato alle Politiche sociali e alla Formazione di portare sul terreno della programmazione europea i problemi attuali in materia sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. È accaduto con Vita Indipendente e si ripeterà con il reinserimento dei detenuti, problema urgente in Abruzzo in ragione anche della specificità degli istituti di pena presenti sul territorio – “In questo modo – ha aggiunto l’assessore Santangelo – la Regione mette a disposizione un atto di programmazione che farà da guida alle attività di reinserimento sociale – C’è poi anche un problema formativo, che ha evidenziato il Tavolo di confronto istituzionale e che contiamo di affrontare sempre con le risorse del programma di coesione europeo, vista la necessità di dotare il detenuto che ha scontato la pena o che può fruire di misure alternative di nuovo competenze in ragione dei cambiamenti del mercato del lavoro”

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it