Rendimenti titoli di stato: panorama in Europa e USA

In queste ore, un tema in tendenza online riguarda i rendimenti dei titoli di stato, particolarmente rilevante per l’Eurozona e gli Stati Uniti. Si registra una stabilizzazione dei rendimenti dei titoli dell’Eurozona, favorita dal calo del prezzo del petrolio. Allo stesso tempo, negli USA, i rendimenti dei Treasury registrano un calo, in concomitanza con la discesa del prezzo del petrolio e le speranze di un accordo con l’Iran.

Le tensioni geopolitiche influenzano i rendimenti dei Btp e dei Bund, con un trend in rialzo, mentre la Banca Centrale Europea monitora la situazione. Nonostante ciò, lo spread rimane contenuto, evidenziando una certa stabilità nei mercati.

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