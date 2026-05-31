Repubblica Roma: fuochi d’artificio e fuga cavalli

La Repubblica di Roma è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i trend più ricercati sui motori di ricerca. In particolare, si parla di fuochi d’artificio alle prove del 2 giugno, che hanno visto anche una drammatica fuga di 30 cavalli con 4 feriti. Il comandante dei vigili ha definito l’accaduto come barbaro, promettendo fermezza nelle indagini.

L’evento ha anche evidenziato la vicinanza ai militari dell’Esercito e all’agente di Polizia feriti durante le prove della Festa della Repubblica. Si tratta di una situazione che ha destato grande preoccupazione e interesse nella città eterna.

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