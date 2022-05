“Resistere per esistere”, domani scopertura della targa del monumento dell’artista Di Carlo. Donazione del comando provinciale dei vigili del fuoco

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Domani, mercoled 25 maggio, alle 11.30, ai giardini di San Bernardino (via Maiella), sar scoperta la targa allestita sul monumento “Resistere per esistere”, realizzato dallo scultore aquilano Valter Di Carlo – riporta testualmente l’articolo online. Interverranno rappresentanti della municipalit aquilana e del comando provinciale dei vigili del fuoco, che hanno donato alla citt il monumento in questione, a ricordo delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 e dello straordinario impegno dei vigili del fuoco in favore dei cittadini in occasione di quella tragedia –

