Restart: dal CIPESS 38 milioni per il rilancio turistico del cratere sismico 2009

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Roma, 29 aprile 2026 – Il CIPESS ha approvato oggi due proposte presentate dalla Struttura di missione sisma 2009 nell’ambito del programma Restart, per un importo complessivo di circa 38 milioni di euro destinati al rilancio turistico, economico e sociale dei territori del cratere sismico 2009.Alla seduta ha partecipato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, che ha espresso apprezzamento per l’approvazione dei progetti e ha ringraziato il Governo , il coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, Mario Fiorentino, e i sindaci dei Comuni del cratere coinvolti per il lavoro svolto e la capacità di trovare una sintesi.Nel dettaglio, circa 35 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei Progetti integrati per il turismo — PIT — che coinvolgono complessivamente 45 Comuni del cratere, aggregati attorno a strategie territoriali condivise – I progetti finanziati sono:“Gran Sasso Outdoor & Benessere”, Area Omogenea 3, con Comune capofila Colledara, per circa 8,3 milioni di euroe 23 Comuni coinvolti, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di turismo outdoor, attraverso infrastrutture, percorsi escursionistici e ciclabili, recupero del patrimonio naturale e servizi innovativi;“Il cammino delle genti”, Area Omogenea 7, con Comune capofila Bugnara, per quasi 10 milioni di euro e 7 Comuni interessati, destinato alla valorizzazione integrata delle risorse storiche e ambientali tramite itinerari tematici, digitalizzazione dell’offerta e servizi per l’accoglienza;“La Rinascita”, Area Omogenea 8, con Comune capofila Barisciano, per circa 11,8 milioni di euro e 11 Comuni coinvolti, per lo sviluppo del turismo naturalistico, storico-culturale, dei borghi e per il recupero delle tradizioni popolari ed enogastronomiche;“Altopiano delle Rocche – Terre montane tra sport e natura”, Area Omogenea 9, con Comune capofila Rocca di Mezzo, per quasi 4,9 milioni di euro e 4 Comuni coinvolti, finalizzato alla riqualificazione dell’offerta turistica attraverso l’integrazione tra sport, natura e servizi in chiave sostenibile – Ulteriori 3.017.642,92 euro sono riprogrammati e assegnati a due interventi a titolarità della Regione Abruzzo rivolti al potenziamento della mobilità sostenibile attraverso il sistema di piste ciclabili del Gran Sasso, con particolare riferimento al completamento della Pista ciclabile naturale del Gran Sasso, nonché alla sua promozione e valorizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il programma Restart, avviato nel 2016, affianca alla ricostruzione materiale dei territori colpiti dal sisma 2009 una strategia di sviluppo economico, sociale e culturale, orientata al rafforzamento dell’attrattività e della capacità competitiva delle aree interne del cratere – recita la nota online sul portale web ufficiale. (REGFLASH)

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 17, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it