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Eventi e Cultura

Restaurata la Chiesa dei Cappuccini a Campli e in arrivo i lavori per l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie ad Alanno

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La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ha reso noti importanti interventi di tutela in Abruzzo, che coinvolgono la conclusione del restauro della Chiesa dei Cappuccini a Campli, il prossimo avvio dei lavori per l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie ad Alanno e la nuova fase di progettazione per la Chiesa di San Michele Arcangelo di Beffi, frazione di Acciano.

Il comunicato stampa inviato dall’Ufficio Comunicazione della Soprintendenza evidenzia l’importanza di questi interventi che mirano alla conservazione e al recupero del patrimonio artistico e storico della regione.

La Chiesa dei Cappuccini a Campli, in provincia di Teramo, ha visto la conclusione dei lavori di restauro, permettendo così di conservare e valorizzare al meglio questo luogo di culto ricco di storia. Si tratta di un importante passo avanti nella tutela del patrimonio artistico della regione.

A breve partiranno i lavori per l’Oratorio di Santa Maria delle Grazie ad Alanno, in provincia di Pescara. Grazie a questi interventi sarà possibile preservare un altro importante edificio religioso, arricchendo così il tessuto culturale della zona.

Infine, la nuova fase di progettazione per la Chiesa di San Michele Arcangelo di Beffi, frazione di Acciano, in provincia dell’Aquila, rappresenta un ulteriore impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale abruzzese.

Questi interventi testimoniano l’impegno costante della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo nella salvaguardia e nella valorizzazione del ricco patrimonio storico-artistico della regione.

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