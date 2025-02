Rete di facilitazione digitale: domani all’Aquila conferenza stampa con Abruzzo progetti e Asl 

Dal sito della Regione Abruzzo:L’Aquila, 11 feb. – L’Amministratore unico di Abruzzo Progetti, Pasqualino Di Cristofano, ha convocato per domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 11, all’Aquila, nella sala ‘Isolina Scarsella’ di palazzo Silone, una conferenza stampa per presentare un protocollo d’intesa tra la società in house della Regione Abruzzo e l’Azienda sanitaria provinciale dell’Aquila, nell’ambito del progetto sulla Rete di Facilitazione Digitale finanziato con i fondi del PNRR.Interverranno tra gli altri, oltre all’amministratore unico, il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, e il direttore generale della Asl, Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. US 250211

